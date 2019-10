Food Wars!: trapelati il numero di episodi della quarta stagione!

C'è sempre molto fermento quando sta per uscire le trasposizione animata di un manga popolare, soprattutto quando si tratta di titoli provenienti dalla rivista Weekly Shonen Jump. Dopo circa due anni dalla terza serie, sta per fare finalmente il suo debutto la quarta stagione di Food Wars!.

L'opera culinaria di genere action è un titolo shonen molto divertente, in parte costruita anche sul fanservice. Nonostante le bizzarre tematiche ecchi, la serie è riuscita a ritagliarsi una fetta avvincente anche del pubblico occidentale, soprattutto grazie alla proiezione italiana cominciata dapprima con Yamato Animation e poi, in seguito, da Crunchyroll, salvo le polemiche nate per l'occasione.

Grazie ai soliti segugi del web in cerca di informazioni, è stato finalmente possibile conoscere il numero di episodi totali che conterà la quarta serie, intitolata "Food Wars!: Shokugeki no Soma: The Fourth Plate", ovvero 25 inedite puntate che copriranno i prossimi due cour autunnali e invernali. Non abbiamo alcuna informazione se il nuovo adattamento di J.C. Staff coprirà l'intero manga, concludendo il ciclo vitale dell'opera e della storia, ma vi terremo aggiornati qualora avessimo maggiori novità in merito all'argomento. Intanto, nell'attesa del primo episodio, vi rimandiamo al trailer promozionale di Food Wars! 4.

E voi, invece, siete contenti del numero di puntate di questa nuova stagione? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito spazio riservato qua sotto.