Food Wars sta ufficialmente prendendo le distanze dal manga, ecco le modifiche principali

Nel corso della giornata odierna, J.C. Staff ha dichiarato che Food Wars 5 non avrebbe seguito pedissequamente il manga di Yuto Tsukuda, confermando dunque la presenza di diversi cambiamenti e aprendo alla possibilità di un nuovo finale. Quali sono dunque queste modifiche, e quali archi narrativi saranno trasposti nell'anime?

Il primo episodio della quinta stagione ha rivelato diverse informazioni in tal senso, anticipando in primis la completa esclusione dell'arco narrativo denominato Hot Spring Investigation Arc. La storia, raccontata in circa 13 capitoli nell'opera originale, avrebbe dovuto vedere Soma e Megumi impegnati a risolvere una spinosa situazione in un resort collegato con l'Accademia Totsuki. Il mini arco narrativo è considerato tra i peggiori della serie e J.C. Staff ha deciso di mostrarlo unicamente negli ultimi minuti della quarta stagione, escludendolo quindi dai nuovi episodi.

Un'altra grande differenza vede come protagonista Asahi Saiba, il villain dell'ultima stagione. Nel manga l'uomo viene introdotto subito dopo la vittoria di Megumi nell'ultimo capitolo dell'arco narrativo sopracitato, presentandosi inizialmente in maniera amichevole. Successivamente, Saiba sfida e batte velocemente il protagonista, per poi chiedere la mano di Erina. L'anime ha completamente tagliato questa parte e ha dato al villain un'introduzione più consona.

La quinta stagione di Food Wars manterrà comunque l'arco narrativo del BLUE, a cui dovrebbero essere apportate modifiche meno sostanziali; tra queste, alcune voci vorrebbero il taglio dei poteri magici dei concorrenti, a cui saranno assegnate altre abilità. Questi rumors rimangono tuttavia da confermare.

E voi cosa ne pensate? Seguirete quest'ultima stagione? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste farvi un'idea sul finale originale invece, vi rimandiamo alla news inerente alla conclusione del manga di Food Wars.