All for One di My Hero Academia prende vita in un inquietante cosplay

My Hero Academia ha creato tanti personaggi buoni, eroi sorridenti come All Might o taciturni come Shota Aizawa, ma ha naturalmente dovuto preparare anche degli antagonisti. Presentati durante il primo arco narrativo che si fondò sull'assedio al campo d'allenamento della Yuei, la League of Villain si è evoluta col tempo grazie a All for One.

Il marionettista di Tomura Shigaraki ha tramato nell'ombra il suo ritorno per distruggere la società fino alla devastante battaglia di Kamino che ebbe sviluppi tali da scuotere tutto il mondo di My Hero Academia, facendo modificare notevolmente il prosieguo dell'opera.

Il malefico villain che per anni ha tenuto testa agli eredi di One for All è dotato di capacità oltre ogni immaginazione grazie al suo quirk, ma è rimasto sfigurato dopo una battaglia con All Might. Questa versione che abbiamo conosciuto ora ha preso vita grazie all'inquietante cosplay di MasterWarChief. Il ragazzo ha postato su Reddit la foto in cui indossa il costume di All for One replicando perfettamente l'inquietitudine emanata dal personaggio.

Come potete vedere in calce, riprende la versione conosciuta nella battaglia di Kamino, con giacca, camicia e casco con respiratore artificiale. Non è stato semplice, specie sul lato economico, assemblare questo cosplay: come ha specificato MasterWarChief, tutto l'elmo gli è costato oltre 400 dollari.

Il risultato di questo cosplay di My Hero Academia è però eccezionale. Ultimamente i fan si stanno sbizzarrendo in tutti i modi come per il cosplay di Eri che ritrae una scena di uno degli ultimi episodi di My Hero Academia stagione 4.