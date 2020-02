La forma ibrida di Kaido viene creata da un fan di ONE PIECE: sarà così anche nel manga?

I Frutti del Diavolo di ONE PIECE si dividono in tre categorie: Paramisha, Rogia e Zoo Zoo. In questi ultimi ricadono alcuni dei frutti con i poteri più potenti, come i Zoo Zoo Ancestrali e Mitologici. In una di queste sottocategorie figura il Frutto del Diavolo di Kaido, il potente imperatore capace di trasformarsi in un grosso dragone blu.

Come è stato visto in precedenza, i personaggi di ONE PIECE che posseggono uno zoo zoo sono capaci di utilizzarlo per mutare in due forme: forma animale e forma ibrida. Nella prima prendono completamente le sembianze della bestia di riferimento, mentre nella seconda ne incarnano una versione più antropomorfa. E finora non è stata ancora vista la versione ibrida del frutto di Kaido.

In attesa che Eiichiro Oda decida di mostrarla in ONE PIECE, un fan ha deciso di immaginarla, condividendone i risultati su Instagram. Il disegnatore Brvnofrancisco ha preparato il disegno che vedete in calce, con Kaido a metà tra una versione umana e una draconica. Le scaglie blu risaltano alla luce della fiamma blu che arde sulla coda, mentre sul braccio sinistro spicca il tatuaggio rosso. Le corna richiamano a quelle dell'animale di origine cinese, così come le gambe che terminano in piedi con due artigli.

Come immaginate voi la forma ibrida di Kaido? E pensate che il disegno in questione possa andarci abbastanza vicino? Nell'anime, da poco è stata messa in mostra la trasformazione di Kaido con tanto di scontro con Rufy sull'isola di Wanokuni.