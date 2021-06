La Forma della Voce: il capolavoro di Kyoto Animation arriva su Prime Video il 1 luglio

Amazon Prime Video ha recentemente confermato che tra le aggiunte al catalogo di luglio 2021 ci sarà anche La Forma della Voce, il meraviglioso drama sentimentale di Kyoto Animation. La pellicola, distribuita nel 2016 e vincitrice di sette premi per il "Film d'animazione dell'anno", sarà disponibile per tutti gli abbonati al servizio dal 1 luglio.

La Forma della Voce (A Silent Voice) è un film scritto da Reiko Yoshida e diretto da Naoko Yamada, divenuto un vero e proprio classico sin dalla prima proiezione nei cinema giapponesi. Il lungometraggio ha registrato incassi modesti in tutto il mondo, con circa 33 milioni di dollari ottenuti nell'autunno del 2016, ma con il passare degli anni è diventato sempre più un cult per gli amanti dei film d'animazione, diventando famoso anche in occidente.

In Italia il film è visibile legalmente su Netflix e VVVVID, mentre per i veri appassionati è disponibile un'edizione home video distribuita da Dynit. Tra pochi giorni anche Amazon Prime Video aggiungerà l'anime al proprio catalogo, e noi naturalmente ci auguriamo che molte altre persone abbiano l'occasione di scoprire uno dei migliori film d'animazione della storia recente.

E voi cosa ne pensate? Approfitterete dell'occasione per un rewatch? Ditecelo nei commenti! Nel caso in cui voleste scoprire maggiori informazioni sull'anime, invece, potete dare un'occhiata alla nostra recensione de La Forma della Voce.