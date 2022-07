La Forma della Voce: un cosplay di Shoko Nishimiya, la protagonista sorda

La Forma della Voce è un film importante, carico di significato e che dovrebbe essere utilizzato per narrare gli effetti del bullismo. La giovane Shoko Nishimiya è affetta da sordità e per questo la sua vita è sempre stata in salita; come se non bastasse, i gesti cattivi dell'altro protagonista, Shoya, hanno peggiorato la sua situazione scolastica.

Soltanto anni dopo i due riescono a rappacificarsi e a iniziare un rapporto molto diverso. Shoko Nishimiya è cresciuta e, nonostante le prime resistenze, inizierà a fare davvero amicizia con Shoya, dando vita al fulcro de La Forma della Voce. Il film si concentra infatti principalmente sulla vita da adolescenti dei due protagonisti e su alcuni aspetti della sordità e di come può inficiare sullo stile di vita di una persona.

Anche a distanza di anni, La Forma della Voce rimane apprezzatissimo. La cosplayer Azey Chan ha sorpreso il suo pubblico dedicando un cosplay a Shoko Nishimiya, la giovane protagonista sorda, che viene ripresa con la sua uniforme scolastica molto chiara e i capelli rosati, che tra l'altro si aprono sull'orecchio per mostrare anche un piccolo dettaglio come l'apparecchio uditivo. Vi è piaciuta questa riproposta? Non perdetevi il nostro speciale sul bullismo ne La Forma della Voce.