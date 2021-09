La Forma della Voce, l'opera di Oima torna in un box da collezione firmato Star Comics

Sulla propria pagina ufficiale, Edizioni Star Comics ha annunciato l’imminente ritorno di una delle opere più emozionanti del panorama manga e anime. A fine settembre, La Forma della Voce tornerà in uno speciale box da collezione che raccoglie tutti i sette volumi della serie, oltre che un imperdibile sorpresa.

A Silent Voice di Yoshitoki Oima è l’esempio di come i manga non siano in grado solo d’intrattenere, ma anche di regalare forti emozioni e sensibilizzare i lettori sulle tematiche più delicate attraverso storie profonde.

Dal 29 settembre, la pluripremiata opera di Oima, autrice anche del più recente To Your Eternity, verrà raccolta nell’A Silent Voice Ultimate Box, un cofanetto da collezione che, al prezzo di 45 euro, include tutti i volumi della serie. Accanto a essi i lettori troveranno anche l’Official Fanbook, il quale contiene approfondimenti, illustrazioni a colori e alcune storie brevi che raccontano come l’autrice abbia ottenuto la serializzazione.

La Forma della Voce è uno di quei racconti in grado di lasciare un segno nell’anima, di dare un insegnamento attraverso un racconto d’emarginazione e sofferenza che lentamente si trasformano in redenzione. Questa serie dimostra come non sia mai troppo tardi per chiedere scusa e ricominciare da zero.

L’opera racconta la storia di Shoya Ishida, un bambino che frequenta le scuole elementari e che proprio non sopporta le ragazze. La situazione però cambia quando nella sua classe arriva una nuova compagna, Shoko Nishimiya, una bambina colpita da sordità che utilizza un quadernetto per comunicare con gli altri.

Vi ricordiamo che dal manga di Yohitoki Oima è stato tratto un adattamento anime, arrivato da pochissimo su Amazon Prime Video. Vi lasciamo alla nostra recensione su La Forma della Voce e alle prime uscite autunnali di Star Comics.