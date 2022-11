La Forma della Voce: la regista ha le mani in pasta per un nuovo film

La Forma della Voce è un capolavoro del cinema d'animazione elogiato dalla critica internazionale e amato da un immenso numero di spettatori. La pellicola tratta un'importante varietà di temi, come la depressione, l'amore e la crescita personale. Ne abbiamo parlato nella nostra recensione de La Forma della Voce

Era il 2016 quando debuttò nelle sale il lungometraggio diretto da Naoko Yamada. La regista è attualmente in tournée per promuovere il suo ultimo cortometraggio Garden of Remembrance. I ragazzi di AnimeNewsNetwork hanno intervistato quest'ultima in occasione del festival Scotland Loves Anime. Da questa è sono emerse delle novità che riporteranno Yamada sul grande schermo.

Infatti, la regista di La Forma della Voce ha confermato di stare lavorando ad un nuovo film. Ha aggiunto che questa volta sarà realizzato con lo studio d'animazione Science SARU. Dice Yamada: "Sì, Science SARU e io stiamo realmente lavorando al progetto di un nuovo lungometraggio. Io in questo momento sto lavorando allo storyboard. È un incarico enorme al quale concedo gran parte di me stessa".

Naoko Yamada è nota per l'utilizzo di immagini ricche di colori e dettagli, ma morbide e dolci allo stesso tempo. Science SARU è uno degli studi per tecnica ed estetica più poliedrici del Giappone. Le aspettative sono quelle di potere godersi un nuovo capolavoro dell'animazione Giapponese, che scuota profondamente gli animi degli spettatori mettendo luce su temi caldi della società, come il tema del bullismo in La Forma della Voce.