La Forma della Voce vedrà il sopraggiunge di un Blu-ray in edizione limitata

Eleven Arts ha annunciato che l'apprezzatissimo film animato La Forma della Voce vedrà il sopraggiungere di un Blu-ray in edizione limitata che verrà reso disponibile dal 26 novembre. L'edizione avrà una confezione in cartone truciolare con la confezione originale giapponese, un design UV in rilievo e un titolo olografico.

Il prodotto includerà inoltre un artbook di 60 pagine con storyboard, disegni dei personaggi, note del regista Naoko Yamada e la storia dietro la colonna sonora alternativa di Inner Silence e scritta dal compositore Kensuke Ushio. Il Blu-ray includerà anche otto carte raffiguranti varie scene della pellicola.

Nel Blu-ray sarà presente anche un commento audio completo ascoltabile nel corso dell'intera pellicola, la colonna sonora alternativa di Inner Silence senza dialoghi, il video musicale ufficiale "Koi Wo Shita No Wa" di Aiko, il video musicale "Speed ​​of Youth" diretto da Yamada, una featurette su luoghi reali utilizzati per la realizzazione del film, video promozionali e interviste individuali con il regista Yamada, il compositore Ushio, il direttore artistico Mutsuo Shinohara e il defunto designer di Futoshi Nishiya.

L'edizione base del film è stata spedita in Nord America il 2 aprile, disponibile in un pacchetto combinato con Blu-ray DVD, solo in formato DVD e come download digitale. La versione ha sia audio giapponese con sottotitoli inglesi che doppiaggio inglese.

Il film di Yamada e Kyoto Animation si basa sull'omonima opera cartacea scritta e disegnata da Yoshitoki Ōima la quale, dopo aver debuttato come one-shot nel 2011 sulla rivista Bessatsu Shōnen Magazine, è stata poi serializzata sul Weekly Shōnen Magazine dal 7 agosto 2013 fino al 19 novembre 2014. I capitoli sono stati inoltre raccolti in sette volumi tankōbon.

Anime Limited ha proiettato il film con sottotitoli in inglese nel Regno Unito e in Irlanda a marzo 2017 mentre Eleven Arts Anime Studio ha rilasciato la pellicola nelle sale cinematografiche statunitensi in giapponese con sottotitoli in inglese nell'ottobre 2017 e con un doppiaggio inglese nel febbraio 2018. Il distributore britannico Anime Limited ha invece distribuito il film con doppiaggio inglese in formato Blu-ray e DVD nell'ottobre 2017. Viz Media Europe, inoltre, ha acquisito i diritti per distribuire il film nell'Unione Europea, in Russia, in Turchia e nei paesi africani dove la popolazione parla in francese. Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye è presente anche la nostra recensione dell'opera.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera narra dell'incontro tra Shouya Ishida, bambino molto vivace, e Shouko Nishimiya, una bambina sorda. Inizialmente le cose vanno molto male, con Shouya che si ritrova a bullizzare crudelmente Shouko maltrattandola per il suo handicap. Il loro rapporto pare però molto più complesso di quanto si possa pensare a prima vista e alla fine i due si separano quando la bimba viene allontanata dalla scuola a causa delle angherie subite. Numerosi anni dopo, un Ishida molto più responsabile e consapevole si ritrova a dover fare i conti con gli errori del passato.