Formidabili! I 5 pirati più potenti della scorsa era di ONE PIECE

Prima dell’attuale era della pirateria, lanciata dalle ultime parole di Gol D. Roger, è sicuramente intensa e potrebbe portare a molti stravolgimenti nell’universo di ONE PIECE, c’era un’epoca ancora più selvaggia e sregolata dove si sono formati alcuni dei pirati più influenti e potenti della storia.

Vediamo, dunque, chi sono i 5 pirati più potenti della scorsa era della pirateria.

In quinta posizione si classifica Shiki, ex membro della ciurma del misterioso Rocks D. Xebec, e successivamente capitano dei pirati del Leone Dorato. Shiki ha raggiunto una fama impressionante nella scorsa era della pirateria, diventando grande rivale di Gol D. Roger, e mostrando una forza tale da permettergli di tener testa a Garp e Sengoku della Marina. Non dimentichiamoci poi le abilità derivanti dal frutto Fuwa Fuwa con le quali era in grado di volare e far levitare oggetti inanimati.

Restiamo nella ciurma di Rocks con Charlotte LinLin, successivamente conosciuta col nome di Big Mom. Divenuta Imperatrice nell’attuale epoca della pirateria, quando era giovane, Charlotte si distinse per la maestria nell’uso dei tre tipi di Ambizione, e, soprattutto, per il terrificante potere di poter manipolare le anime delle persone tramite il frutto Soul Soul e di donarle a oggetti inanimati.

Arriviamo sull’ultimo gradino del podio, dove si classifica Barbabianca, altro ex membro dei pirati di Rocks divenuto poi Imperatore. Edward Newgate è stato indubbiamente uno dei pirati più influenti e potenti di tutti i mari, storico rivale e amico del Re dei Pirati, capitano di una delle flotte più imponenti della storia e possessore del frutto Gura Gura, col quale poteva liberamente scatenare terremoti e tsunami. In seguito alla morte di Roger venne considerato come il re dei mari, e ancora oggi, per la sua solenne morte a Marineford viene riconosciuto come uno degli uomini più potenti della scorsa era.

La medaglia d’argento va a Rocks D. Xebec, capitano degli omonimi pirati, di cui abbiamo già visto membri illustri, che raggiunsero successo e fama seminando terrore nei mari, soprattutto in quello che sarebbe poi diventato noto come incidente di God Valley, durante il quale la ciurma attaccò direttamente dei nobili mondiali. Il Governo non poté fare a meno di agire, mandando uno dei suoi uomini migliori sul campo, Monkey D. Garp, che dovette stringere un’alleanza con Gol D. Roger per uccidere Rocks. Di lui e delle sue capacità si sa veramente poco, solo che era particolarmente abile nell’uso dell’ambizione dell’armatura e nell’arte della spada, ma possiamo supporre che fosse molto più potente di quanto si possa immaginare, dato che riuscì a fronteggiare due leggende.

Infine, il titolo di pirata più potente della scorsa era della pirateria va a Gol D. Roger. Il Re dei Pirati è riuscito ad arrivare dove nessuno era mai giunto prima, scoprendo e conquistando il tesoro noto come ONE PIECE, dopo aver affrontato qualsiasi tipo di pericolo della Rotta Maggiore. Grazie alla sua fiducia nei compagni, alla motivazione di raggiungere la fine del viaggio prima di essere consumato dalla malattia, Roger ha preso molti rischi sul campo di battaglia, dimostrando un talento innato nell’uso della spada, chiamata Ace come suo figlio, e una maestria ineguagliata nell’uso dei tre tipi di ambizione, almeno per quell’epoca, con la quale è riuscito a contrastare nemici formidabili.

Su Dragon Ball Universal Sticker Collection - Special Pack Panini [ è uno dei più venduti di oggi.