Il Mondiale di F1 2022 comincia dalle nuove monoposto: ecco quando saranno presentate

Il campionato di Formula 1 nel 2022 sarà caratterizzato dalla presenza di un nuovo regolamento che, in teoria, dovrebbe migliorare la competitività tra le varie scuderie e rendere ogni GP più appagante per gli spettatori con la reintroduzione dell'effetto suolo che favorirebbe più sorpassi durante la competizione.

L'attuale campione del Mondo di F1 Max Verstappen e gli altri piloti sono già tornati a lavoro per allenarsi in vista della nuova stagione che dovrebbe partire nella seconda metà di marzo con il GP del Bahrain. Prima di cimentarsi nelle corse, tuttavia, gli ingegneri e le scuderie stanno ultimando i preparativi della nuove monoposto che avranno un design rinnovato e nuove componentistiche.

Già un paio di scuderie hanno rivelato quando sveleranno al pubblico le macchine che parteciperanno al mondiale 2022, quantomeno alcune delle più attese come Ferrari e Mercedes. Ecco, dunque, quando le nuove monoposto si mostreranno al mondo:

Aston Martin il 10 febbraio;

McLaren 11 febbraio;

Il Cavallino svelerà la nuova livrea il 17 febbraio;

La Mercedes W-13 verrà mostrata il 18 febbraio;

Le altre case non hanno ancora rivelato la data di presentazione, ma si presume che a breve si avranno ulteriori informazioni anche per l'attesissima nuova monoposto della Red Bull Racing che ha già un nome: RB18. E voi, invece, quale vettura non vedete l'ora di scoprire? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.