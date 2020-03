Forte dimostrazione di fiducia nell'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations

Gli appassionati di Boruto: Naruto Next Generations hanno dovuto attendere più di un anno prima che la serie potesse, finalmente, seguire le orme tracciate dalla controparte cartacea, distaccandosi per un po' da tutti quegli avvenimenti inediti che sono serviti ad allungare il brodo in attesa che il momento fosse maturo per proseguire.

Ebbene, con la fine della saga del Salto nel Passato, i fan hanno potuto finalmente iniziare a vedere le pagine del manga che tanto hanno amato trasportate sul piccolo schermo, sebbene con qualche modifica soprattutto nella parte introduttiva del nuovo arco narrativo, ovvero il primo del manga, quello dei Banditi Mujina.

Nelle ultime due puntate è stato approfondito il legame che, piano piano, si è andato a instaurare e rafforzare tra Boruto e Tento, il giovane figlio del Signore Feudale del Paese del Fuoco a cui il ninja doveva badare. Questo fin quando Tento non si è trovato in pericolo, rapito dai membri dei Banditi Mujina. Ciò è accaduto proprio quando al Team 7 era stata affidata la prima missione di Grado B. Missione a cui tutti e tre i membri tenevano particolarmente ma che, nell'ultimo episodio, Boruto si è visto costretto a disertare una volta venuto a conoscenza della sorta che toccata a Tento.

È stato proprio nel momento in cui Boruto ha deciso di correre in aiuto di Tento che abbiamo assistito a una scena che ha infiammato i cuori degli appassionati, specialmente quelli che sperano, un giorno, di vedere la coppia Boruto/Sarada felicemente sposata. Nell'ultimo episodio, infatti, proprio come avvenuto nel manga a suo tempo, abbiamo visto Boruto recarsi a casa di Sarada per comunicarle che non avrebbe preso parte alla missione, proprio come mostrato nel breve video riportato in calce all'articolo. La cosa che ha colpito i fan è stata la fiducia che la giovane Uchiha ha dimostrato nell'Uzumaki. Il modo in cui gli ha dato il permesso di andare, senza neanche sapere precisamente il motivo per il quale non poteva prendere parte alla missione. È bastato che Boruto confermasse fosse una cosa importate, ma che non poteva rivelarle e Sarada ha mostrato tutta la fiducia che nutre nel compagno.

La scena è sicuramente stata intensa, soprattutto per i sorrisi silenziosi che hanno disegnato il volto di entrambi durante la discussione a rimarcare il rispetto reciproco che intercorre tra i due.

