È più forte Goku o Superman? Abbiamo il verdetto grazie all'anime di Death Battle

Il canale YouTube Death Battle è noto per aver messo a confronto i personaggi di diversi universi immaginari in epiche battaglie. Una delle sfide più popolari affrontate dalla serie web è quella tra Superman, il supereroe della DC Comics, e Goku, il protagonista di Dragon Ball. E' arrivato il secondo round!

Nel 2013, Death Battle ha pubblicato il suo primo episodio di Superman vs Goku, concludendo che il kryptoniano avrebbe vinto in una battaglia a mani nude. Nel 2015, il canale ha pubblicato un secondo episodio, questa volta con Goku in versione Super Saiyan Blue. L'esito della battaglia è stato ancora una volta a favore di Superman. Ora, Death Battle ha pubblicato un terzo episodio, questa volta tenendo conto delle nuove abilità dei due personaggi.

Nel corso degli anni, Goku ha acquisito una serie di nuove abilità, tra cui l'Ultra Istinto in Dragon Ball Super, una tecnica che gli permette di accedere ad uno stato mentale che consente al corpo di reagire in modo automatico e senza pensare. Tuttavia, nonostante tutte le trasformazioni Saiyan di Goku in Dragon Ball, Death Battle ha concluso che Superman avrebbe vinto anche questa volta grazie al suo stato Theta, il quale lo rende praticamente invincibile.

La battaglia tra Superman e Goku è una delle più discusse e controverse tra gli appassionati di fumetti. Il nuovo episodio di Death Battle non ha di certo risolto la questione, ma ha regalato per la terza volta un bellissimo duello tra due dei personaggi più iconici di sempre.



Secondo voi invece, chi vincerebbe tra i due?