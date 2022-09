Quanto è forte Jiren? L'analisi di uno degli avversari di Dragon Ball Super

Sono passati quattro anni dalla fine dell'anime di Dragon Ball Super. L'ultima saga che Toei Animation portò al pubblico fu il sensazionale Torneo del Potere, una royal rumble galattica tra i guerrieri degli otto universi più deboli. Il livello combattivo di questi personaggi era davvero alto, ma tra tutti primeggiava Jiren senza dubbio.

L'alieno andò a fare da antagonista principale della saga e, con la sua sola potenza, fu in grado di mettere al tappeto Goku e Vegeta. Soltanto l'arrivo dell'Ultra Istinto riuscì a tenere a bada l'avversario del protagonista di Dragon Ball Super. Quindi, tenendo in mente queste considerazioni, quanto è forte Jiren?

Non sono stati dati numeri ufficiali del suo livello combattivo, ma possiamo supporre che Goku e Jiren siano dello stesso livello attualmente. Se teniamo infatti in considerazione gli avanzamenti che il saiyan ha fatto durante le saghe di Molo e di Granolah, l'Ultra Istinto è diventato il suo potere di base e con questo riuscì a tenere testa a Jiren. Si può supporre che Jiren avesse un livello di circa 10-12 miliardi durante il Torneo del Potere, ma va anche tenuto in conto che l'alieno si sia allenato durante questo gap temporale.

Non avendolo visto in azione nel manga né nei film di recente, ovviamente non è possibile capire qual è davvero la sua situazione attuale. Secondo voi è ancora più forte di Goku o lo vedremo sconfitto nel prossimo scontro tra i due?