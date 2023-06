È più forte Naruto o Rufy? Per l'IA non c'è storia tra i due iconici protagonisti

Tra gli appassionati di anime e manga c'è un dibattito aperto che dalla fine degli anni Novanta ancora oggi spacca in due la community. Se da una parte c'è chi si schiera dalla parte dei pirati di ONE PIECE, dall'altra c'è invece parteggia per gli shinobi di Naruto. A risolvere questa disputa interviene l'intelligenza artificiale.

Nell'ultimo mese la rivalità tra i fan di Naruto e quelli di ONE PIECE si è fatta ancora più accesa, con le due opere che presto, dopo tantissimi anni, torneranno a essere serializzate e a essere trasmesse in contemporanea, merito del ritorno di Naruto con un manga spin-off e del ritorno dell'anime di Naruto con degli episodi speciali per il ventesimo anniversario dell'adattamento di Studio Pierrot.

Se di recente si è discusso sulla popolarità di Naruto e ONE PIECE, più di recente l'IA è intervenuta per chiudere una noiosa questione. Con saggezza e neutralità ChatGPT ha già chiarito quale tra ONE PIECE e Naruto è il migliore, questa volta però è stato preso in considerazione un altro chatbot che si è sbilanciato apertamente.

All'Intelligenza Artificiale ad apprendimento automatico di Google è stato chiesto chi tra Rufy e Naruto è il più forte. Google Bard non ha avuto alcun dubbio affermando che tra i due non ci sarebbe alcuna storia e queste sono le motivazioni.

Secondo Google Bard, "Naruto ha a disposizione una vasta gamma di potenti jutsu, come il Rasenshuriken o la capacità di volare data dalle Sei Vie". Rufy, d'altra parte, è "limitato dalla sua forza fisica e dalle abilità del suo Frutto del Diavolo". Anche se il pirata "dovesse ottenere altri 10 Gear, non sarebbe ancora abbastanza forte da resistere a Naruto in quello stato. Le riserve di chakra di Naruto sono semplicemente vaste e le sue abilità potenti". Rufy potrebbe comunque colpire duramente, ma Naruto alla fine trionferebbe.

Pur riconoscendo l'immensa forza di Naruto, in qualche modo Google Bard sembra sottovalutare Rufy e il suo Gear 5, che gli permette di oltrepassare l'immaginazione. Secondo voi il Gear 5 di Rufy potrebbe sconfiggere la Baryon Mode di Naruto? L'esito dello scontro potrebbe non essere poi così tanto scontato come crede l'IA.