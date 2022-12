Quanto è forte adesso Rob Lucci? Un'analisi alla luce degli ultimi capitoli di ONE PIECE

Il Governo Mondiale ha al suo servizio una folta schiera di soldati. Alcuni di questi hanno abilità di poco superiori alla norma, altri invece si sono fatti un nome e sono entrati nei servizi segreti di ONE PIECE. Tra i nomi dei membri delle Cipher Pol sotto il comando dei Cinque Astri di Saggezza spicca sicuramente quello di Rob Lucci.

Nella sua storia, Rob Lucci ha dimostrato di essere un sicario implacabile, con una forza senza pari già in giovane età. Questa forza non è stata però sufficiente 16 anni fa: durante la saga di Enies Lobby, il leopardo era già molto potente di suo, tuttavia non fu in grado di superare la caparbietà del protagonista di ONE PIECE, Monkey D. Rufy. 16 anni dopo, a Egghead, c'è un nuovo scontro tra Rufy e Lucci, messo in scena nel recentissimo capitolo 1069. Ma proprio alla luce di questi eventi, quanto è diventato forte Rob Lucci della CP0?

L'agente governativo non è di certo rimasto con le mani in mano per tutto questo tempo. Dopo la sconfitta con Rufy, non è stato cacciato dal governo mondiale e anzi, ha fatto un salto avanti di carriera, dimostrando di essere ancora una pedina molto utile. In questo periodo, ha migliorato l'utilizzo del proprio Frutto del Diavolo riuscendone a controllare il Risveglio, nonostante sia molto più difficile farlo per chi ha mangiato un frutto Zoo Zoo. In aggiunta, ha imparato a usare l'Haki - a disposizione sembra avere quello dell'Armatura - e quindi ha migliorato ulteriormente le proprie capacità offensive.

Lo scontro tra Rufy e Law in ONE PIECE 1069 mette in ogni caso in chiaro che Lucci non è all'altezza di un imperatore e che, forse, sarebbe in grado di sfidare Zoro o Sanji, ma di certo non a mirare alla vita del loro capitano. Rob Lucci quindi è un personaggio di tutto rispetto e molto forte, ma comunque non in grado di arrivare all'apice della lotta.