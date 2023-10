Quanto sono forti gli Astri di Saggezza in ONE PIECE?

Per lungo tempo, i Cinque Astri di Saggezza sono stati lontani dalle scene. Dall'alto della loro fortezza, nel castello di Pangaea, situato a Mary Geoise, il punto più alto del mondo di ONE PIECE oltre le isole nel cielo, hanno governato il mondo imponendo le loro leggi e uccidendo senza pietà chiunque osasse andare contro il Governo Mondiale.

Ora però sono noti tutti i ruoli dei Cinque Astri di Saggezza ma anche uno sprazzo della loro forza. Durante l'attacco di Sabo, che ha tentato di salvare re Cobra, è stato reso chiaro che tutti loro hanno la possibilità di sfruttare il Frutto del Diavolo, se non qualche altro potere misterioso. ONE PIECE ne ha mostrato soltanto uno finora, quello che è appena arrivato a Egghead per portare la morte e disperazione ai nemici del Governo Mondiale. Ed è proprio con Jaygarcia Saturn che è possibile farsi una certa domanda.

Quanto sono forti i Cinque Astri di Saggezza? Questo quintetto di individui che siede sugli scranni più alti non è soltanto un gruppo di burocrati. Finora, questi non sono mai scesi in campo e non hanno mai combattuto, e forse è proprio perché hanno un potere eccezionale e una forza senza confini. Un uomo molto anziano come Jaygarcia Saturn sembra in grado di tenere testa facilmente a Sanji, Bonney e Frank contemporaneamente, senza ricevere ferite particolari. Inoltre, sembra essere dotato dell'Haki del Re Conquistatore, come si evince dalla presenza di alcuni fulmini neri nel cielo, anche se ciò non è confermato.

Tuttavia certamente gli astri sono dotati degli altri due Haki, che incrementano nettamente la loro forza. In attesa di vedere in battaglia il quintetto di ONE PIECE, si può intuire che i Cinque Astri di Saggezza sono forti almeno quanto gli ammiragli della marina. Ve lo aspettavate?