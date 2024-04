Ma quindi quanto sono forti davvero gli Astri di Saggezza in ONE PIECE?

Finalmente, in ONE PIECE, sono entrati in scena i fantomatici Astri di Saggezza, che si stanno scatenando nella baraonda di Egghead per sterminare tutti coloro che si oppongono al Governo Mondiale. Ma c'è un problema: quanto sono forti davvero i 5 Gorosei? Non è chiaro.

Quando Saturn ha fatto la propria comparsa a Egghead abbiamo tremato tutti, dapprima per la mostruosità della sua trasformazione, e poi perché il suo potere sembrava davvero insidioso. Abbiamo però visto, col passare dei capitoli, che la potenza dell'Astro può essere in qualche modo ostacolata: lo stesso Orso Bartholomew, d'altronde, tira un bel gancio al villain (e comunque Orso Bartholomew è il personaggio rivelazione di ONE PIECE, su questo non c'è dubbio).

Con l'arrivo in campo degli altri quattro Astri la situazione sembrava decisamente destinata a precipitare, eppure l'alleanza composta dai Pirati di Cappello di Paglia, i Pirati Giganti e le forze del dottor Vegapunk pare stia gestendo piuttosto bene l'incursione dei Gorosei.

Non che l'avanzata degli Astri non stia dando qualche grattacapo ai nostri eroi, eppure sembra che tutto sommato la situazione sia sotto controllo, anche grazie agli alleati che sono giunti in aiuto di Rufy e compagnia.

Ritengo plausibile che Oda ci stia volutamente mostrando che, al livello attuale, i Mugiwara possono permettersi di rivaleggiare con le massime autorità mondiali, una dimostrazione della crescita immensa che i vari Zoro, Nami, Sanji, Usop, Chopper, Franky, Robin e Jinbe hanno sviluppato nel corso dell'avventura.

Ma quindi, alla fine, qual è la vera forza dei 5 Astri di Saggezza? Che siano più mansueti di quel che potessimo aspettarci, a dispetto della loro forma bestiale? Al di sopra di loro c'è pur sempre Im, di cui dobbiamo ancora conoscere tante cose, incluso il suo livello di potenza. Oppure gli Astri si stanno semplicemente trattenendo per qualche motivo?

Ditemi la vostra!

