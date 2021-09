Devil's Reign: Daredevil guida gli eroi Marvel nel nuovo clamoroso evento crossover

Una nuova, gloriosa era sta per cominciare nell'universo Marvel Comics. Come annunciato in precedenza, infatti, tra la fine del 2021 e il 2022 verranno lanciate otto nuove serie, di cui la prima, Devil's Reign, riunirà i più iconici e potenti supereroi. Scopriamo i primi dettagli sulla nuova serie di Chip Zdarsky e Marco Checchetto.

Annunciato come un "evento crossover Marvel Comics", Devil's Reign si focalizzerà sulla figura di Wilson Fisk, passato dall'essere il temibile Kingpin all'essere diventato il sindaco della più grande città d'America. Il primo cittadino di New York non abbandonerà il suo lato criminale, anzi, sfrutterà la sua carica per mettere in atto un ambizioso piano che esporrà al pubblico i più oscuri segreti degli eroi Marvel. Fisk non sarà solo nel suo piano, al suo comando avrà un esercito di supercriminali, tra cui Shocker, Rhino e Kraven.



In un recente comunicato, l'autore Zdarsky ha rivelato che questa serie evento nasce in realtà dalle pagine di Daredevil, fumetto a cui stava lavorando in precedenza e che stava cominciando a influenzare l'Universo Marvel. Riconoscendo ciò, l'editore ha concesso a lui e a Checchetto la possibilità di sbizzarrirsi sul palcoscenico grandioso che sarà Devil's Reign. L'illustratore italiano, invece, ha affermato che questa è stata una grande opportunità per disegnare gli eroi e i villain Marvel da lui amati.

Il primo albo di Devil's Reign, che vedrà Daredevil come uno dei grandi protagonisti, sarà in vendita negli USA dal 1° dicembre 2021. Vi lasciamo agli altri annunci della rivoluzione Marvel e vi ricordiamo che da poco è iniziato l'evento Marvel Dark Ages.