Fortnite fa ufficialmente parte dell'Universo Marvel, il crossover diventa canonico

Jonesy, Ramirez e persino il caratteristico Agente Peely (il personaggio giocabile con indosso un vestito da banana) fanno ora ufficialmente parte dell'Universo Marvel, secondo quanto mostrato negli ultimi numeri dei fumetti ufficiali di Thor e Wolverine. Il crossover tra Fortnite e Marvel Comics è dunque diventato formalmente canonico.

Il mese scorso, Epic Games ha confermato che con l'arrivo della quarta stagione di Fortnite Capitolo 2 sarebbe stato proposto un nuovo crossover in larga scala con i supereroi di Marvel Comics. Subito dopo l'inizio della stagione, Marvel ha pubblicato il primo Volume di Nexus War: Thor, consultabile gratuitamente tramite in link in calce, in cui è stata formalizzata la collaborazione.

I fan hanno inizialmente pensato ad una serie promozionale di poco conto ma, recentemente, sono comparse altre citazioni ai personaggi e al mondo di Fortnite nel quarto Volume della serie ufficiale di Thor (scritto da Donny Cates e illustrato da Nic Klein) e nel nuovo numero di Wolverine. In quest'ultimo, in particolare, il protagonista viene presumibilmente convocato da Thor e Sif, in cerca di aiuto dopo gli eventi mostrati in Nexus War: Thor. Dopo un breve scontro nel mondo di Fortnite infatti, Thor chiede a Sif di convocare altri eroi Marvel per aiutarlo in battaglia.

