Fortnite x Marvel: la miniserie crossover arriva in Italia

Negli ultimi anni Marvel Comics ha investito molto sul realizzare crossover di diverse tipologie. Dopo Deadpool Samurai, e Secret Reverse, con le quali si è avvicinata al mondo dei manga, la Casa delle Idee ha instaurato una partnership con uno dei videogiochi più popolari: Fortnite.

Una collaborazione, che come per quanto accaduto con Batman/Fortnite: Punto Zero, ha portato alcuni dei supereroi più illustri della Marvel nel gioco, e ha dato vita ad una miniserie a fumetti dal titolo Fortnite x Marvel: Guerra Zero. Panini Comics, che in Italia detiene i diritti delle opere pubblicate oltreoceano dai due colossi, Marvel e DC, ha annunciato che a partire da oggi, 8 giugno 2022, sarà disponibile il primo volume della serie.

Per sfuggire al loop del gioco, i protagonisti uniranno le forze con Spider-Man e Wolverine per cercare un frammento cristallizzato del Punto Zero, finito proprio nell'universo Marvel. La serie, composta da cinque volumi, è stata scritta da Christos Cage, e Donald Mustard, CCO di Epic Games, con i disegni di Sergio Davila. La pubblicazione dei prossimi volumi avverrà simultaneamente con l'uscita americana.

A rendere più interessante la pubblicazione è il fatto che con ogni albo acquistato sarà possibile sbloccare nel un oggetto estetico, come il costume di Spider-Man Zero sbloccabile col primo volume. Va specificato che tutti gli oggetti dati in regalo con i fumetti, saranno disponibile una settimana dopo l'uscita del volume nello store di Fortnite.