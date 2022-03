Fortnite X Marvel: Spider-Man e Galactus nella preview del nuovo crossover 'Guerra Zero'

Gli universi di Fortnite e Marvel stanno per incontrarsi ancora: dopo un primo crossover nel 2020 con 'Thor: Nexus War', a Giugno sarà il turno di 'Fortnite X Marvel: Guerra Zero'. Per promuovere la miniserie, la Casa delle Idee ha pubblicato alcune tavole di preview del primo numero, illustrate dall'artista Sergio Davíla.

Ad accompagnare Davíla nella realizzazione di Guerra Zero ci sarà lo sceneggiatore Christos Gage, affiancato dal Chief Creative Officer di Epic Games Donald Mustard. La miniserie, che sarà composta da cinque numeri, godrà di una distribuzione speciale, venendo pubblicata in contemporanea in Italia e negli Stati Uniti.



La storia del fumetto vedrà i supereroi Marvel sbarcare su un'isola i cui abitanti sono bloccati in una guerra senza fine. La loro unica possibilità di salvezza è un frammento dello Zero Point, un cristallo finito all'interno del Marvel Universe. Spider-Man, Wolverine e Shuri dovranno unire le forze con diversi personaggi di Fortnite per rintracciare questa Zero Shard.



Le tavole di preview (disponibili in calce) mostrano che, oltre ai già citati supereroi Marvel, ci sarà spazio anche per qualche ospite d'onore: è il caso di Galactus, protagonista dell'ultima delle pagine condivise da Marvel.



Il primo numero di Guerra Zero verrà pubblicato il prossimo 8 Giugno. Il fumetto Fortnite X Marvel includerà anche una skin gratis, sebbene l'identità del personaggio sbloccabile non sia ancora nota.



Presto, inoltre, Fortnite potrebbe accogliere l'arrivo di una skin di Doctor Strange in occasione del ritorno al cinema dello Stregone Supremo.