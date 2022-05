La Fortuna di Nikuko al cinema in Italia: il primo giorno al botteghino è un flop

Negli ultimi tempi sempre più film di animazione giapponese stanno approdando sul grande schermo in Italia, merito anche di realtà come quella di Dynit e Nexo Digital che da anni collaborano per portare gli anime al cinema nel Bel Paese. L'ultimo di questi è La Fortuna di Nikuko di Ayumu Watanabe.

Il regista è lo stesso dietro lo spettacolare film 'I Figli del Mare', un lungometraggio visivamente stupendo e a cura dello Studio 4°C. La Fortuna di Ninuko ha debuttato nel Sol Levante nel 2021, salvo poi essere annunciato da Dynit qualche tempo dopo per una proiezione in Italia attraverso la consueta formula evento in collaborazione con Nexo Digital.

L'opera resterà nei cinema nostrani fino a domani 18 maggio, motivo per cui vi consigliamo di affrettarvi qualora siate interessati alla visione dell'ultima fatica di Ayumu Watanabe. Tuttavia, sembrerebbe che la prima giornata al box office non sia andata particolarmente bene per i distributori dal momento che il film ha incassato ieri circa 7mila euro a fronte di meno di 900 presenze. Qualcuno ha imputato la colpa di questo primo flop ad una sponsorizzazione e ad una campagna promozionale praticamente insufficiente.

Qualora invece non siate convinti della bontà del progetto, vi suggeriamo di recuperare la nostra recensione de La Fortuna di Ninuko.