Four Knight of the Apocalypse, il sequel di The Seven Deadly Sins arriva a marzo

L'universo narrativo di The Seven Deadly Sins, l'opera che ha portato il mangaka Nakaba Suzuki verso la celebrità, sta per espandersi anche in Italia. Come rivelato da Edizioni Star Comics, nelle prossime settimane debutterà nel Bel Paese il sequel Four Knights of the Apocalypse.

Attraverso un comunicato diffuso sui propri social media ufficiali, la casa editrice ha svelato la data di uscita ufficiale di Four Knights of the Apocalypse. La serie sequel di Suzuki, ancora in corso di serializzazione in patria, debutta in Italia dal 2 marzo 2022.

Come vi abbiamo rivelato in precedenza, il primo volume di Four Knights of the Apocalypse arriva con dei gadget esclusivi, in una versione a tiratura limitata dal prezzo standard di 4,50 euro. Il manga di Suzuki, il cui tratto è inconfondibile, arriva dopo le recenti uscite Star Comics, che includono l'anime comics del secondo film di My Hero Academia e la Big Bang Mission di Super Dragon Ball Heroes.

Secondo una profezia, un giorno non molto lontano, il mondo verrà distrutto dall'ascesa dei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse. Mentre i cavalieri di Re Arthur cercano di evitare che ciò accada, la vita di Percival viene sconvolta. Il destino, per lui, ha in serbo sogni, speranze, onori e castighi.