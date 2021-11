Four Knight of the Apocalypse: il primo volume debutterà con dei gadget esclusivi

I lettori italiani potranno presto immergersi nuovamente nel mitico mondo fantasy di The Seven Deadly Sins con il sequel Four Knights of the Apocalypse. Come annunciato da Edizioni Star Comics sui suoi social network ufficiali, a inizio 2022 il manga di Nakaba Suzuki farà il suo debutto con dei gadget esclusivi.

Il conto alla rovescia del pubblico italiano sta per terminare. A marzo 2022, le atmosfere fantasy del maestro Nakaba Suzuki tornano con il volume 1 di Four Knights of the Apocalypse, l'atteso sequel del celeberrimo The Seven Deadly Sins.

Annunciato a Lucca Comics & Games 2021, l'albo di debutto verrà commercializzato in doppia versione, regolare e con cartolina in omaggio. L'edizione che include il gadget è a tiratura limitata e sarà possibile acquistarla unicamente in fumetteria, libreria e store online. La versione regular sarà invece disponibile all'acquisto anche nelle edicole.

Ai tempi del regno di Re Arthur Pendragon, venne profetizzato l'arrivo di quattro guerrieri destinati a portare caos e distruzione del mondo, i Quattro Cavalieri dell'Apocalisse. Il giovane Percival, il figlio del Cavaliere Sacro di Camelot Ironside, è il Cavaliere della Morte. Tuttavia, nonostante il suo titolo lasci presagire ben altro, Percival è un ragazzino vivace e ingenuo, e conduce una vita serena sotto la guida del suo amorevole nonno. La comparsa di un misterioso essere mascherato, però, pone fine alla sua pace quotidiana.

Fateci sapere se seguirete il sequel di Nakaba Suzuki e quale delle due edizioni acquisterete. Vi lasciamo ai titoli per il Free Comic Book Day Italia 2021 di Star Comics e all'ultimo annuncio dell'editore, ONE PIECE Novel Law, romanzo che esplora il passato del pirata della ciurma di Heart.