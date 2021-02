Four Knights of Apocalypse 5: arrivano i Cavalieri dell'Apocalisse, ecco chi sono

La storia di The Seven Deadly Sins si è conclusa a marzo 2020, ma il mondo creato da Nakaba Suzuki no. Britannia ha ancora tante avventure da raccontare, leggende da creare ed eroi da far combattere, e per questo nelle ultime settimane si è presentato su Weekly Shonen Magazine il sequel Four Knights of the Apocalypse.

Disponibile su Crunchyroll in simulpub, il manga di Four Knights of the Apocalypse è arrivato al quinto capitolo. Percival è ancora alle prese con il cavaliere nero Pellegart che sembra comunque di troppo superiore al ragazzo, nonostante quest'ultimo abbia risvegliato i suoi poteri magici di "tipo eroe". In aiuto di Percival accorre una volpe rossa misteriosa e parlante che gli spiega cosa sta succedendo.

Percival è uno dei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, gruppo che deve ancora nascere ma che sarà formato da quattro personaggi che sconvolgeranno il mondo, ed è per questo che i Cavalieri Sacri li stanno cercando. Nella doppia immagine preparata da Nakaba Suzuki si intravede Percival a sinistra nel ruolo di Morte, ma è chiaro anche il ruolo di Tristano in quello di Pestilenza e quello di Lancillotto nel ruolo di Carestia. Rimane da scoprire chi sarà Guerra, il guerriero con la lancia, che potrebbe essere sia un personaggio completamente nuovo che imparentato con i ragazzi di The Seven Deadly Sins.