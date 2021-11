Four Knights of Apocalypse: anime per il sequel di The Seven Deadly Sins

Nel marzo 2020 si è concluso The Seven Deadly Sins, una storia in grado di conquistare il cuore di svariati lettori di manga. Nonostante il finale calante, la serie aveva ancora tanto seguito tanto da ispirare Nakaba Suzuki alla realizzazione del sequel Four Knights of Apocalypse. Anche quest'ultima, iniziata nel 2021, ha avuto un buon successo.

A quasi 40 capitoli di pubblicazione, era già stato anticipato ai lettori che ci sarebbero state novità shock per Four Knights of Apocalypse nel prossimo futuro. Con un leak che anticipa l'uscita del nuovo numero di Weekly Shonen Magazine, rivista di casa Kodansha dove è pubblicato il manga di Suzuki, è stato rivelato che Four Knights of Apocalypse riceverà un anime.

L'adattamento per il manga è quasi a tempo record, considerato che non è passato neanche un anno dalla sua prima pubblicazione. Per ora non sono risultate esserci altre informazioni su chi adatterà questo lavoro, con tanti fan che sperano in un cambio di studio dopo le ultime stagioni della prima serie, né su cast, staff e data di uscita.

Non resta che attendere l'annuncio ufficiale da parte della casa editrice per scoprire qualcosa di più, e queste informazioni potrebbero già arrivare la prossima settimana. Per gli appassionati, Four Knights of Apocalypse è disponibile su Crunchyroll e il nuovo sito di streaming per manga Azuki.