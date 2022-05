Four Knights of Apocalypse, l'anime è ufficiale: la prima locandina con il protagonista

C'è un cambio generazionale che sta avvenendo a Britannia. Ormai la storia di The Seven Deadly Sins è conclusa in formato manga da diversi anni. L'autore però non si è arreso e, con tante faccende in sospeso, è tornato a scrivere di quella landa ispirata al ciclo arturiano e a tutti i suoi personaggi come Artù e Lancillotto e non solo.

È nato così Four Knights of the Apocalypse, i quattro cavalieri dell'apocalisse che rappresentano la nuova generazione che avrà un impatto importante su Britannia. Ancora una volta pubblicato su Weekly Shonen Magazine, l'avventura riprende diversi anni dopo la conclusione di The Seven Deadly Sins e anche dopo i film Grudge of Edinburgh programmati da Netflix. Il protagonista però non è Tristan come ci si aspettava all'inizio, bensì il giovane Percival, ben noto in Italia con il nome di Parsifal e altro personaggio mitologico legato alle vicende arturiane.

Ora questo manga si trasformerà in un altro medium. È stato infatti annunciato ufficialmente l'anime di Four Knights of the Apocalypse che finalmente si mostra con una locandina. Nell'immagine divulgata c'è Percival con i suoi capelli verdi ripreso frontalmente, mentre alle sue spalle c'è Meliodas, quasi sfocato, come a lasciare spazio alla nuova generazione a cui verranno affidate le sorti di Britannia.

Per ora non si sa ancora quando Four Knights of the Apocalypse verrà trasmesso per la prima volta, né chi si occuperà dell'adattamento.