Four Knights of Apocalypse arriva su Crunchyroll: come leggere il manga online

Nakaba Suzuki ha presentato negli anni scorsi un manga basato sulle leggende di Re Artù, The Seven Deadly Sins, pubblicato per diversi anni su Weekly Shonen Magazine. Conclusa la storia, il mangaka ha però deciso di non lasciare questo mondo magico ispirato ai miti dei cavalieri della Tavola Rotonda con il sequel Four Knights of Apocalypse.

A fine gennaio è stato pubblicato primo capitolo dI Four Knights of Apocalypse che ci ha presentato per ora personaggi completamente nuovi e un'ambientazione inedita. La storia è continuata fino al capitolo cinque, pubblicato martedì 23 febbraio 2021 su Weekly Shonen Magazine, ma a differenza del manga prequel stavolta non c'erano pubblicazioni ufficiali disponibili per l'Europa.

Stanotte è arrivato però l'annuncio di Crunchyroll che ha aggiunto Four Knights of Apocalypse al suo catalogo di manga. I capitoli saranno disponibili in inglese per gli utenti premium della piattaforma ad eccezione del primo capitolo, leggibile anche dagli utenti non paganti. Crunchyroll ha già inserito i primi cinque capitoli di Four Knights of Apocalypse e continuerà la pubblicazione in simulpub ogni martedì, seguendo quindi la cadenza della distribuzione giapponese.

Ritorniamo quindi ufficialmente a Britannia con le avventure di Percival e i nuovi personaggi che sconvolgeranno il mondo conosciuto in The Seven Deadly Sins.