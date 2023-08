Four Knights of Apocalypse, arrivano le prime immagini! L'esordio di Percival

Si è chiusa la storia di The Seven Deadly Sins, racconto di Nakaba Suzuki, che ha portato Meliodas e gli altri peccati capitali a salvare Britannia dalla minaccia del Re dei Demoni, anche se non senza prezzi alti da pagare. Passa il tempo, e la storia si rinnova con Four Knights of Apocalypse, vero e proprio sequel.

Non ci sarà più Meliodas, ma al suo posto come protagonista ci sarà uno dei quattro cavalieri dell'apocalisse, il giovane Percival. Ragazzino dall'aspetto infantile, con la voglia di scoprire il mondo, si prepara al suo viaggio. Four Knights of Apocalypse esordirà l'8 ottobre in Giappone e sui servizi streaming di tutto il mondo ma, in previsione dell'arrivo, è stato pubblicato uno sneak peek composto da quattro immagini.

Nel tweet in basso, condiviso da AnimeTV, c'è il giovane Percival in versione ultradeformed insieme al nonno Varghese, con i due che poi osservano la vastità del cielo azzurro con le sue nuvole bianche, e infine mangiano insieme una sorta di pesce di grosse dimensioni. Queste quattro immagini introducono al primo episodio di Four Knights of Apocalypse, storia che sicuramente i lettori e spettatori di The Seven Deadly Sins apprezzeranno. Come inizierà il viaggio di Percival e quali saranno gli eventi che lo porteranno a esplorare il mondo magico e fantastico di Britannia?

E, invece, l'8 agosto si è conclusa la storia di Tristan e Lancelot con la seconda parte del film The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh.