Four Knights of Apocalypse, ecco la copertina del quinto volume giapponese

Il manga di Four Knights of Apocalypse, sequel di The Seven Deadly Sins, continua la sua serializzazione su Weekly Shonen Magazine. L'ultimo capitolo pubblicato, ovvero il 44, ha chiuso il 2021 della serie, che proprio a febbraio dello stesso anno era iniziata.

Nuova opera del maestro Nakaba Suzuki, Four Knights of Apocalypse è disponibile su Crunchyroll. La storia vede protagonista Percival, un giovane destinato a diventare uno dei quattro Cavalieri dell'Apocalisse. Il ragazzo, figlio del Cavalier Sacro di Camelot Ironside e nato durante la Nuova Guerra Santa, è stato cresciuto dal nonno, cosa che ha temprato il suo carattere.

I primi 4 volumi di Four Knight of Apocalypse hanno venduto bene in Giappone, confermando le qualità di mangaka di Nakaba Suzuki. Il quinto volume, che a breve verrà rilasciato nel Paese del Sol Levante, ha da poco mostrato la propria copertina, che possiamo vedere nel tweet di @WSM_manga. Il tratto di Suzuki è davvero inconfondibile, ed è molto difficile non rimanerne affascinati.

Il prossimo marzo Four Knights of Apocalypse arriverà anche in Italia grazie a Star Comics, che ne ha acquistato i diritti. Dopo The Seven Deadly Sins, darete 7una possibilità alla nuova serie di Suzuki? L'autore vi ha colpito con la sua prima opera? Sicuramene l'hype per Four Knights of Apocalypse è molto, e non ci resta che attendere marzo 2022 per scoprire se le attese verranno rispettate.