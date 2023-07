Four Knights of Apocalypse ha una data di uscita: il ritorno dei salvatori di Britannia

Sono lontani quei momenti in cui Meliodas ed Elizabeth si avventuravano per Britannia alla ricerca di alcuni cavalieri in grado di tenere testa ai Cavalieri Sacri prima e ai demoni poi. La lunga storia di The Seven Deadly Sins è giunta a conclusione, ma al suo posto è iniziata quella dei più giovani Four Knights of Apocalypse.

In attesa che Netflix pubblichi la seconda parte di The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh, il film in due parti che fa da collante tra le due serie concentrandosi principalmente sui giovani Tristan e Lancelot, si parla molto di Four Knights of Apocalypse. Il manga sequel è sempre a opera di Nakaba Suzuki, che lo sta pubblicando settimanalmente su Weekly Shonen Magazine ormai da un paio d'anni. Tuttavia, all'orizzonte c'è anche l'anime.

L'anime di Four Knights of Apocalypse ora ha una data precisa d'uscita. Le informazioni precedenti infatti facevano trapelare soltanto un arrivo durante la stagione autunnale del 2023, in sostanza a ottobre. Adesso invece è noto che Four Knights of Apocalypse partirà l'8 ottobre 2023 in Giappone. Non ci sono ancora informazioni su eventuali arrivi su altre piattaforme, come Netflix o Crunchyroll. Considerati però i trascorsi, è possibile che l'anime segua la stessa scia del predecessore, con gli episodi caricati su Netflix alla conclusione di ogni stagione.

In ogni caso, abbandonati i sette peccati capitali, è il momento di conoscere i quattro cavalieri dell'apocalisse del manga e la loro avventura per salvare, ancora una volta, il regno di Britannia dalle forze del male.