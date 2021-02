Four Knights of Apocalypse, inizia il sequel di Seven Deadly Sins: la storia del capitolo1

Quasi un anno fa, Nakaba Suzuki ha archiviato la sua opera più lunga. Il manga di The Seven Deadly Sins si è rivelato discreto ma con un mondo ancora ricco di elementi e, quindi, ampliabile. E fin da subito l'idea è stata quella di riportare i lettori a Britannia con il sequel The Four Knights of the Apocalypse.

Arrivato da pochi giorni su Weekly Shonen Magazine, stessa rivista dove è stato pubblicato per otto anni The Seven Deadly Sins, The Four Knights of Apocalypse ha esordito con 70 pagine più copertina e pagine a colori. Vediamo l'inizio dell'avventura del nuovo protagonista, Percival.

Percival è un ragazzino che vive sul Dito Divino, un promontorio che si staglia fin sopra le nuvole. Qui c'è solo la casa dove vive con il suo nonno e per ben 16 anni è rimasto confinato in questo luogo sognando grazie alle avventure narrate dal parente che si occupa di lui. Giorno dopo giorno, la vita trascorre tranquillamente tra caccia e lotte.

Mentre Percival dice al nonno di voler continuare a vivere con lui in quel luogo isolato, in realtà li ragazzo non vede l'ora di partire e scoprire il mondo che esiste al di fuori. La tranquillità dei due viene interrotta quando un misterioso Cavaliere Sacro arriva su una barca volante sul Dito Divino. L'uomo, protetto da un'armatura completamente rossa, attacca immediatamente il nonno di Percival e sembra invincibile. Il ragazzo resiste ai colpi dell'uomo che se ne va una volta feriti gravemente i due.

Balgis rivela che quell'uomo in armatura rossa è Ironside, il padre di Percival. Il ragazzino, costruita una tomba per il nonno, deciderà quindi di partire ed esplorare Britannia. The Four Knights of Apocalypse continuerà settimanalmente sulla rivista di casa Kodansha.