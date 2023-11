Four Knights of Apocalypse, il manga conclude la prima parte dopo un risvolto shock

The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse, la prima parte del manga sequel di Nakaba Suzuki, si è conclusa con il capitolo 130, pubblicato mercoledì sul numero 49 di Weekly Shōnen Magazine. La serie riprenderà il 22 novembre con il capitolo 131, che avrà una pagina di apertura a colori.

Il manga, che ha debuttato nel gennaio 2021, racconta la storia di Percival, un ragazzo che vive con suo nonno a God's Finger, un rifugio remoto che siede in alto sopra le nuvole. Percival ama la vita semplice, ma segretamente desidera l'avventura. La sua vita cambia per sempre quando un intruso, che condivide con lui un legame scioccante, lo strappa via da tutto ciò che ha sempre conosciuto. Percival si mette in viaggio e durante il suo percorso il ragazzo protetto scopre che ci sono molte cose che non sa della vita normale. Per fortuna, incontra degli amici lungo la strada che possono aiutarlo a cavarsela.

Il manga è stato accolto con recensioni positive da parte della critica e del pubblico. Kodansha ha pubblicato il 14° volume del manga il 17 ottobre, mentre Kodansha USA Publishing ha pubblicato il decimo volume il 7 novembre. Per celebrare il record di vendite è stato pubblicato il fanbook di The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse.

Dopo l'annuncio ufficiale dell'adattamento anime di The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse, la serie è stata presentata in anteprima in Giappone l'8 Ottobre e durerà sei mesi senza interruzioni. Netflix trasmetterà presto l'anime in streaming.