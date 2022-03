Four Knights of Apocalypse, mostrata la copertina del sesto volume giapponese

Four Knights of Apocalypse è la nuova opera dell'autore Nakaba Suzuki, nonché sequel diretto di The Seven Deadly Sins. La serie ha iniziato la serializzazione a febbraio 2021 sulla rivista Weekly Shonen Magazine, e vede protagonista Percival, giovane destinato a diventare uno dei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse.

Four Knights of Apocalypse è disponibile su Crunchyroll per la lettura, e questa settimana esordirà anche l'edizione italiana del manga, edita da Star Comics. In Giappone la pubblicazione dell'opera è arrivata al capitolo 51, e procede senza particolari intoppi.

Il prossimo 17 marzo uscirà in Giappone il sesto volume di Four Knights of the Apocalypse, di cui possiamo ammirare la copertina nel tweet di @somoskudasai. Nell'illustrazione di Nakaba Suzuki vediamo il protagonista Percival in primo piano, che sta volando con i suoi compagni avvolto in un'aura verdastra. Il sesto volume dell'opera inizierà dal capitolo 42.

Anche la copertina del quinto volume giapponese di Four Knights of the Apocalypse venne mostrata prima della pubblicazione del volume. Il nuovo manga di Nakaba Suzuki sta riscuotendo un ottimo successo in patria, e la sua ormai prossima pubblicazione in Italia ne è una chiara conseguenza. Che possa fare delle ottime vendite anche nel Bel Paese? Solo il tempo potrà dircelo, anche se per iniziare l'opera sarà necessario conoscere il mondo di The Seven Deadly Sins.