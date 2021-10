Four Knights of Apocalypse, la rivista promette novità: arriva l'adattamento anime?

Non è mai facile abbandonare o rinunciare ad un immaginario di successo come quello di The Seven Dealdy Sins. L'autore, infatti, al termine della storia ha subito ripreso la matita in mano per lavorare al sequel diretto ed intitolato Four Knights of Apocalypse, manga ancora in corso di serializzazione.

Nonostante la serie si focalizzi su nuovi personaggi, il sensei ha promesso il ritorno dei 7 Peccati Capitali nel prossimo futuro, sintomo di un grande piano nella mente di Nakaba Suzuki. Anche la rivista Weekly Shonen Magazine e l'editore Kodansha sembrano avere grandi progetti per il franchise e tramite una nota nell'ultimo numero hanno svelato che nell'uscita n°50, attesa il prossimo 10 novembre, ci sarà un grande annuncio per la saga.

Attualmente il manga conta appena 37 capitoli pubblicati, un numero sufficiente per realizzare comunque una prima stagione di almeno 12 puntate o persino il doppio qualora l'anime adattasse senza troppi tagli la narrazione. Non ci resta dunque che attendere i prossimi giorni per conoscere quale sarà il misterioso annuncio legato a Four Knight of the Apocalypse.

E voi, invece, ritenete che i tempi sono ormai maturi per una prima stagione televisiva del nuovo manga dall'autore di The Seven Deadly Sins? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.