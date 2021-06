Four Knights of Apocalypse, shock e sorprese negli ultimi capitoli, cosa succede?

A febbraio ha fatto il suo debutto su Crunchyroll il manga Four Knights of Apocalypse, sequel di The Seven Deadly Sins. Al momento la serie ha raggiunto il suo ventesimo capitolo, ma come sta proseguendo la storia del nuovo protagonista?

Attenzione, ci saranno riferimenti agli ultimi capitoli pubblicati ufficialmente in inglese su Crunchyroll, compreso il numero 20.

Percival è giunto con il suo gruppo di amici nella città di Sistana, dove Ironside sta pianificando un massacro. Sfruttando la sua nomea da Cavaliere Sacro, vuole attivare il Feretro dell'Oscurità Eterna per evocare demoni e usare il potere del rituale oscuro per distruggere Liones, la tappa di Percival e degli altri protagonisti di Four Knights of Apocalypse e dove dimorano alcuni dei vecchi Seven Deadly Sins.

Ironside è imbattibile per ora e quindi Percival deve dedicarsi solo alla distruzione del Feretro, impresa però non semplice. Lo scontro è infatti inevitabile e i ragazzi sembrano essere subito messi in difficoltà dal potere del Cavaliere Sacro al servizio di Artù. Percival ribatte con la sua bizzarra magia, ma nulla può contro l'esperienza e il potere del padre. La battaglia non va come previsto e Percival resta infilzato dalla spada di Ironside, morendo.

Nell'ultimo capitolo di Four Knights of Apocalypse tuttavia avviene il miracolo: grazie alle richieste e alla battaglia dei suo amici Donny, Ann e Nasiens, la magia di Percival si rinvigorisce riportandolo in vita dall'oscurità. Alla fine del capitolo 20, Percival diventa l'araldo della speranza e porta in salvo i suoi amici, preparandosi di nuovo ad affrontare Ironside.

The Four Knights of Apocalypse viene pubblicato con cadenza settimanale su Weekly Shonen Magazine e Crunchyroll.