Four Knights of the Apocalypse è il nuovo anime di Netflix: arriverà presto

Four Knights of the Apocalypse è ufficialmente il nuovo anime che Netflix porterà sulla sua piattaforma streaming. Il noto servizio offre già ai propri abbonati tutte le stagioni e i lungometraggi della serie originale Seven Deadly Sins, e adesso è pronta ad offrire anche il nuovo spin-off.

Al momento, non abbiamo una data certa del debutto della serie. Lo staff dietro la realizzazione dell'adattamento anime Four Knights of the Apocalypse ha reso disponibile la opening e vede alcuni dei personaggi principali in azione. La girlband j-pop Little Glee Monster esegue la sigla iniziale "Up to Me!" mentre il gruppo Moonchild esegue la ending dal titolo "Friends Are For".

I fan giapponesi hanno avuto l'opportunità di vedere l'anime in anteprima l'8 ottobre sui canali TBS e sappiamo per certo che la serie continuerà per sei mesi senza interruzioni. Dunque, si contano circa 24 episodi per Four Knights of the Apocalypse.

Il piccolo Percival ha sempre vissuto con suo nonno su un rifugio remoto che si trova in alto sopra le nuvole: sebbene ami la vita semplice, senza problemi o intoppi, segretamente desidererebbe avventurarsi per un mondo nuovo. La vita di Percival cambia per sempre quando un intruso, che condivide con lui un legame segreto, gli strappa via tutto ciò che ha con sé.

Allora Percival non può fare altro che mettersi in viaggio e raggiungere colui che gli ha portato via tutto. Durante la sua avventura, il ragazzo scopre cosa significa la vita al di sotto delle nuvole. Fortunatamente, lungo la strada conoscerà molte persone che possono aiutarlo a cavarsela, ma come reagiranno quando scopriranno il destino di Percival... e come questo sia collegato alla fine del mondo?