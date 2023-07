Four Knights of the Apocalypse, annunciato il cast per la serie di Seven Deadly Sins

L'annuncio del nuovo The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse, tratto dal manga omonimo di Nakaba Suzuki, è arrivato diversi mesi fa da parte dei produttori dell'opera. Adesso sono stati rivelati nuovi nomi che si uniranno a questo splendido cast, con dei doppiatori speciali.

Il trailer di Four Knights of the Apocalypse è stato mostrato durante l'Anime Japan 2023 e lo Studio DEEN ha svelato in anteprima i personaggi che prenderanno parte al sequel di The Seven Deadly Sins.

L'ultima comunicazione ha reso noti i nuovi membri del cast, i quali interpretano tutti personaggi ispirati al regno di Camelot e al racconto del re Artù. L'acclamato doppiatore Toshiyuki Morikawa, il quale ha preso parte anche a serie di punta come Black Clover, Fairy Tail, Bungou Stray Dogs e tante altre, qui interpreterà Ironside, uno dei cavalieri sacri di Camelot.

Il suo collega Rikiya Koyama, che ha collaborato nelle medesime serie tv, qui sarà Pellegarde. Uno dei personaggi principali di questo nuovo arco narrativo è Arthur Pendragon, il re di Camelot, a cui darà voce Sachi Kokuryu, doppiatrice di Aria von Reiji Asuna in Gundam Build Fighters e Ilse Langnar nello spin-off de L'Attacco dei Giganti intitolato Attack on Titan: Junior High.

Il disegno speciale per Seven Deadly Sins: Four Knights of Apocalypse mostra il giovane Percival, nuovo protagonista dell'opera, in compagnia di Meliodas. Quali sono le aspettative per questa nuova serie ambientata in Britannia? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!