Four Knights of the Apocalypse arriva nel 2023: ecco il trailer dell'anime sequel

A qualche mese di distanza dall'annuncio ufficiale dell'adattamento anime di Four Knights of the Apocalypse, in rete è stato pubblicato il primo teaser trailer della serie di Nakaba Suzuki che fa da sequel a The Seven Deadly Sins. Ecco quando uscirà la serie e quale studio d'animazione la produrrà.

Per gli appassionati è tempo di tornare in Britannia, anche se questa volta non al fianco di Meliodas ed Elizabeth. In arrivo nel 2023, forse nel corso della stagione autunnale dell'anno, The Seven Deadly Sins: Four Kinghts of the Apocalypse porterà gli spettatori a fare la conoscenza di Percival.

Anni dopo gli eventi che hanno portato alla conclusione di Nanatsu no Taizai, Percival scopre di essere destinato a far parte dei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, un gruppo che secondo una profezia segnerà la fine del mondo. Preso di mira dalle forze di Camelot, Percival si mette in viaggio assieme a Lancillotto, figlio di Ban, per trovare gli altri tre Cavalieri dell'Apocalisse. In questa sua avventura farà la conoscenza di Meliodas e del figlio di Elizabeth, Tristan.

Il filmato promozionale, oltre che gettare le basi per la narrazione degli eventi e portare alla luce la finestra d'uscita, rivela i primi dettagli sulla produzione. A occuparsi delle animazioni di Four Knights of the Apocalypse sarà Telecom Animation Film, che succede ad A-1 Pictures e Studio DEEN responsabilI di The Seven Deadly Sins. Ecco un riepilogo sulla serie anime di The Seven Deadly Sins. Voce di Percival sarà il doppiatore giapponese Shou Komura.