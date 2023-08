Four Knights of the Apocalypse: arriva il fanbook per celebrare il record di vendite!

The Seven Deadly Sins - Nanatsu no taizai è stato uno degli shonen più apprezzati degli ultimi anni per la storia avvolgente e i personaggi originali. L'adattamento anime del sequel Four Knights of the Apocalypse sta per fare il proprio debutto e intanto il franchise celebra il record di vendite.

La saga de "The Seven Deadly Sins" del fumettista Nakaba Suzuki ha raggiunto un eccezionale record con ben 41 milioni di copie in circolazione, compresi romanzo, spin-off e il sequel "The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse", in totale 41 volumi.

Per celebrare questo bellissimo traguardo sta per uscire un fanbook del sequel "The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse", in uscita il 17 ottobre. Il giorno stesso uscirà anche il volume 14 della serie.

Il fanbook in questione, come quello uscito nel 2015 dell'opera principale, mostrerà dettagliatamente tutti i personaggi, con la loro anatomia e gli appunti dell'autore.

Recentemente è stato annunciato il cast di Four Knights of the Apocalypse e i personaggi principali del nuovo adattamento anime, mentre successivamente sono state mostrate anche nuove immagini di Four Knights of the Apocalypse.

Percival ha fatto ufficialmente il suo esordio, ma come si evolverà la serie? Il ragazzino si prepara per il suo lungo viaggio, mentre noi attendiamo i prossimi episodi le cui aspettative sono molto alte.