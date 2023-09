Four Knights of the Apocalypse sta per arrivare: disponibile la opening

The Seven Deadly Sins ha appassionato il pubblico con ben cinque stagioni e due lungometraggi. Il manga scritto da Nakaba Suzuki ha fatto la storia e rientra fra gli shonen preferiti dai fan. L'uscita del suo sequel è estremamente attesa ed è prevista per l'8 ottobre.

La serie anime dello spin-off di Nanatsu no Taizai Four Knights of the Apocalypse è stato annunciato quest'anno e presenta dei personaggi del tutto nuovi, sebbene gli spettatori abbiano già avuto modo di conoscere alcuni di loro durante l'opera originale The Seven Deadly Sins.

In vista di questo grande debutto, il sito ufficiale di Four Knights of the Apocalypse ha mostrato un trailer in cui si può ascoltare la sigla di apertura della serie. La opening è eseguita dalla girlband j-pop Little Glee Monster e s'intitola "Up to Me!".

Secondo l'editor di Four Knights of the Apocalypse la serie è un ottimo inizio per i fan che per la prima volta si immergono nel mondo ideato da Nakaba Suzuki. L'autore, dopo il successo della prima collana di manga, è stato convinto a scrivere uno spin-off di Nanatsu no Taizai.

La storia ruota questa volta attorno a Percival, e non più a Melodias. Questo giovane ragazzo ha vissuto per tutta la sua vita con suo nonno ma un imprevisto lo obbliga a mettersi in viaggio verso l'ignoto. Il destino di Percival è legato alla fine del mondo: riuscirà ad impedirla?

Il manga di Four Knights of the Apocalypse ha debuttato per la prima volta nel 2021 ed è stato immediatamente un successo clamoroso. In Italia l'opera è disponibile grazie alla serializzazione tenuta da Star Comics per la sua collana chiamata Stardust. Allo stesso modo, i volumi della serie originale di Nakaba Suzuki sono editi da Star Comics.