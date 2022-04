Four Knights of the Apocalypse, ecco la copertina del settimo volume giapponese

Nel febbraio 2021 su Weekly Shonen Magazine è iniziata la pubblicazione di Four Knights of the Apocalypse, opera sequel di The Seven Deadly Sins dell'autore Nakaba Suzuki. L'opera ha già tagliato il traguardo dei 50 capitoli, e sembra procedere spedita con le avventure di Percival e degli altri Cavalieri dell'Apocalisse.

In Italia Star Comics ha recentemente pubblicato il primo volume della serie, mentre in Giappone Four Knights of Apocalypse è arrivato al sesto volume. I disegni di Suzuki sono molto apprezzati, e il suo tratto si presta molto bene alle opere con ambientazioni medievali.

L'account Twitter ufficiale di Four Knights of the Apocalypse ha condiviso la copertina del settimo volume giapponese dell'opera, che vede protagonista Lancelot in una posa sbarazzina, con tanto di mani in tasca e arco sulla schiena. Il nuovo tankobon esordirà nel Paese del Sol Levante il prossimo 17 maggio, e probabilmente conterrà i capitoli dal 51 al 59.

La pubblicazione di Four Knights of Apocalypse potrebbe andare avanti per molti capitoli ancora, così come l'opera madre che è arrivata a toccare i 346 capitoli. Per ora le vendite dei primi 4 volumi di Four Knights of Apocalypse sono state ottime in Giappone, il che garantirà la possibilità a Suzuki di portare avanti la sua opera.