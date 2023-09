Four Knights of the Apocalypse: data di uscita e durata, ecco quanti episodi avrà

Da diversi anni, Nakaba Suzuki si sta dedicando all'immaginario di Britannia, una terra magica che si rifà alla Gran Bretagna dei tempi medioevali, in particolar modo alle vicende del ciclo arturiano. L'inizio di questo mondo c'è stato con The Seven Deadly Sins ma, dopo la conclusione, tutto è proseguito con Four Knights of Apocalypse.

Tutti i lettori del manga si sono ritrovati a Britannia ma 16 anni dopo la conclusione di The Seven Deadly Sins, sempre nella stessa Britannia ma con una nuova minaccia che incombe. Così, Four Knights of the Apocalypse lancia un nuovo gruppo di eroi che salverà il mondo. Ci sono alcuni volti conosciuti, già noti nel finale della prima serie e per i film di Netflix, ma anche figure completamente nuove, come il protagonista Percival e tutti coloro che lo accompagneranno in questo viaggio periglioso.

A ottobre 2023, nella stagione autunnale e ultima di quest'anno, partirà l'anime di Four Knights of Apocalypse. La serie adesso ha una data di uscita e anche un numero di episodi, rivelati nelle ultime ore. Four Knights of Apocalypse esordirà l'8 ottobre, di domenica, e quindi uscirà con ogni episodio nel fine settimana. In aggiunta, è stato reso noto che l'anime durerà per ben 2-cour, per di più consecutive.

Pertanto, la serie andrà in onda da ottobre fino a marzo 2024, per ben sei mesi. Ciò vuol dire che Four Knights of Apocalypse avrà tra i 23 e i 25 episodi complessivi. L'anime racconterà per bene quindi la prima fase della storia del giovane Percival e del suo tentativo di riunire i quattro guerrieri che salveranno il mondo dal potere del caos.