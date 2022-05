Four Knights of the Apocalypse: il sequel di The Seven Deadly Sins riceverà un anime

L'epopea di Nakaba Suzuki, iniziata con The Seven Deadly Sins e che attualmente prosegue con il suo seguito Four Knight of the Apocalypse, continua ad affascinare decine di migliaia di appassionati in tutto il mondo. A breve, inoltre, anche questo sequel godrà di una trasposizione televisiva.

Le vendite di Four Knight of the Apocalypse, seppur non all'altezza del predecessore, hanno dimostrato un grande interesse da parte dei lettori per la serie che si è infine tradotta in un anime. Diversi insider, nelle scorse ore, hanno infatti riportato la stessa notizia: l'anime del sequel di The Seven Deadly Sins si farà.

In realtà non si sa ancora se questo nuovo progetto sia legato a quello in CGI di Netflix, annunciato un paio di mesi fa, dal momento che i leaker non si sono sbilanciati a riguardo. Non ci resta dunque che attendere tutti i dettagli del caso per avere un quadro su questa produzione. Per chi non conoscesse la storia di Four Knight of the Apocalypse, Star Comics descrive la trama quanto segue: "Secondo la profezia, in un futuro non lontano i Quattro Cavalieri dell’Apocalisse distruggeranno il mondo. Gli invincibili Cavalieri Sacri che hanno giurato fedeltà a Re Arthur sono in fermento per scongiurare il disastro. Le conseguenze raggiungono i confini più remoti del paese... e sconvolgono il destino di un ragazzo, che compirà il suo primo passo seguendo il proprio cuore. Ad aspettarlo ci saranno sogni, speranze, onori... o castighi?"