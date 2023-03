Four Knights of the Apocalypse, trailer e uscita per lo spin-off di Seven Deadly Sins

Nel corso del Blue Stage dell'Anime Japan 2023, importante manifestazione del settore che si è svolta tra il 25 e 26 marzo, si è tenuto uno stage riguardante Four Kinghts of the Apocalypse, l'atteso sequel di The Seven Deadly Sins.

A pochi giorni dal poster di Four Kinghts of the Apocalypse, dall'Anime Japan arrivano nuove, preziose informazioni sul progetto in sviluppo presso lo studio d'animazione DEEN. I dettagli sulla produzione sono arrivati solamente dopo una splendida esibizione in live dai doppiatori della serie. Nel cast vocale del sequel di Nanatsu no Taizai si annoverano Masara Komura, voce di Percival, Aino Shimada, voce di Naciens, Kanna Nakamura (Anne), Koki Uchiyama (Shin) e Kikunosuke Toya (Donny).

A rivelare le novità sulla serie è stato Yuki Kaji, la voce di Meliodas. Four Knights of the Apocalypse arriverà nella stagione autunnale 2023, con il debutto previsto nel mese di ottobre. Il filmato promozionale che ha accompagnato la data di uscita permette ai fan di ritrovare volti familiari e di conoscerne di sconosciuti. Il tema principale di Four Knights of the Apocalypse è composto da Hiroyuki Sawano e Kohta Yamamoto. La storia seguirà il viaggio di Percival, un ragazzo di buon cuore che verrà accompagnato da altri amici.