Fragtime: pubblicato un nuovo trailer dedicato all'anime

Il sito web ufficiale dedicato a Fragtime, adattamento anime del manga di Sato, ha recentemente pubblicato un nuovo trailer dedicato all’opera animata. Il video permette di ascoltare una cover del brano “fragile”, targato 2001 e realizzato dal gruppo pop Every Little.

La nuova versione della canzone, invece, vede come cantanti Miku Itō e Yume Miyamoto nei rispettivi personaggi. Inoltre, il trailer è stato sfruttato per presentare molti nuovi membri del cast di doppiaggio, i cui nomi sono leggibili qui di seguito:

Chika Anzai

Miyuri Shimabukuro

Miho Hayashi

Yuichiro Umehara

Azusa Tadokoro

Minami Takahashi

Ayane Sakura

Qui di seguito potete invece leggere i nomi dei due doppiatori principali del cast al lavoro sull'opera:

Miku Itō nei panni di Misuzu Moritani

Yume Miyamoto nei panni di Haruka Murakami

Takuya Satō (Kase-san e Morning Glories) è stato posto come director dell'anime e sta scrivendo la sceneggiatura presso Tear Studio (Lord of Vermilion: The Crimson King, Why the Hell are You Here, Teacher!?). Tomoko Sudo (Kase-san, Morning Glories) sta lavorando sul character design mentre Rionos (Kase-san e Morning Glories) è al lavoro sulla composizione della colonna sonora. Infine, Pony Canyon si occuperà della distribuzione della pellicola. Tra gli altri membri dello staff figurano:

Prop Design: Seiji Nishimoto

Color Design: You Iwaida

Art Director: Takashi Honda

Art Setting: Takashi Honda, Masahiro Sato, Hidefumi Kimura

Director of Photography: Takeshi Kuchiba

Editing: Masahiro Goto

Qui di seguito potete leggere una breve sinossi dell'opera:

"Moritani ha l'incredibile potere di poter fermare il tempo per 3 minuti al giorno e lo usa per osservare le persone intorno a lei. Un giorno decide di usarlo su l'idolo della classe Murakami per osservare le sue mutande ma si trova in una situazione scomoda quando si rende conto che lei è immune."

Sato ha originariamente pubblicato il manga sulla rivista Champion Tap! di Akita Shoten, sito web dedicato alle produzioni manga ora noto come Manga Cross, dal 2013. Akita Shoten ha pubblicato, in totale, due volumi legati alla serie.