Francesca Michielin adora Naruto! I personaggi preferiti e il duetto con Giorgio Vanni

Per Google, Naruto è l'anime più famoso di sempre. Vista la sua portata, inevitabilmente tra i seguaci del ninja biondo creato da Masashi Kishimoto ci sono anche persone molto famose. Questa volta a rivelare il suo amore per Naruto è la cantautrice italiana Francesca Michielin.

In passato abbiamo visto come Naruto abbia contribuito a cambiare la vita di Zion Williamson, star NBA che si è rivelato essere un fan sfegatato del manga pubblicato a partire dal 1999 sulle pagine di Weekly Shonen Jump. Naruto non è famoso solo all'estero, ma anche in Italia, dove la serie è arrivata in prima televisiva assoluta nel 2005 su Italia 1.

Seconda classificata al Festival di Sanremo 2016 e 2021, rappresentante della nostra nazione all'Eurovision Song Contest 2016 e vincitrice di numerosi premi grazie alle sue splendide canzoni, attraverso le sue pagine social Francesca Michielin ha parlato della sua passione per Naruto.

La Michielin non si è limitata a esprimere la sua ammirazione per Naruto, ma si è rivelata essere una vera esperta parlando di diversi temi dell'opera. Non di meno, in un recente evento si è esibita in un meraviglioso duetto con Giorgio Vanni, cantante della sigla italiana 'Io credo in me'. In uno dei suoi ultimi video, che vi alleghiamo in calce all'articolo, ha inoltre parlato dei suoi 5 personaggi preferiti di Naruto. Il suo è Gaara del Deserto, e il vostro invece? Fatecelo sapere con un commento!