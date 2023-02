'I francesi sono psicopatici': l'acquisto di manga in Europa e il potere della Francia

Ormai i manga sono diventati virali. È da più di una decina d'anni che il trend è in forte crescita anche fuori dal Giappone. Se la patria di questo tipo di fumetti segna sempre numeri inarrivabili, la crescita che c'è stata in Europa non è di certo da mettere da parte. E in cima ci sono paesi come Spagna, Germania e Italia.

C'è però un paese in particolare che si dà da fare sul fronte dei manga: la Francia. I manga sono diventati un fenomeno oltralpe, con tanti fumettisti che hanno scelto di seguire un percorso simile, si pensi ad esempio al Radiant di Tony Valente, fumetto che ha poi fatto il percorso inverso arrivando anche in Giappone e ottenendo addirittura un anime.

A parlare del mercato europeo ma soprattutto di quello francese ci pensa Pauline Ferrari, un nome di certo sconosciuto. Ferrari è una broker di manga, ovvero colei che fa da tramite tra le case editrici giapponesi e quelle francesi, ma non solo. In una lunghissima intervista a L'Internaute, Pauline Ferrari ha rivelato diversi dettagli sul suo lavoro e sul comportamento delle case editrici europee. Infatti, il suo compito è quello di presentare i prodotti principalmente alle case editrici di Francia, Italia, Spagna (con un mercato che però si allarga anche al Sud America), Germania, Polonia e anche Stati Uniti d'America.

A suo parere, i francesi sono "psicopatici": le case editrici talvolta decidono di comprare un titolo leggendo soltanto il primo capitolo e, se piace, subito si preparano per le offerte e l'acquisto immediato. Cosa diversa accade per case editrici italiane, tedesche o spagnole, che talvolta chiedono anche la durata prevista di un manga, prima di capire se vale la pena acquistare. Viene anche sottolineato come ormai le case editrici francesi siano in grandissima competizione tra loro e quasi nulla viene lasciato senza traduzione, con la Francia che detta il trend in Europa in ambito manga. Sono molte le nazioni, infatti, che osservano l'andamento di questi fumetti nel mercato francese prima di decidere se acquistare o no un titolo.

Qualche nota anche sugli altri mercati: quello italiano, ad esempio, è molto orientato ai titoli retro, e forse ne è un lampante esempio la continua pubblicazione di titoli di giganti del calibro di Osamu Tezuka, Leiji Matsumoto, Go Nagai e tanti altri. Inoltre, dopo la Francia, i mercati tenuti più d'occhio sono quelli di Germania e Italia. Queste parole confermano quindi il trend d'oltralpe, con ONE PIECE che fa numeri da record, e ciò attira anche altri autori popolari, come Hajime Isayama.