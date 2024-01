Quali sono i franchise anime più redditizi del 2023? In testa non poteva che esserci lui

Ma quali sono i franchise di anime e manga che hanno venduto di più del 2023? Per scoprirlo, corre in nostro aiuto Oricon: l'azienda, che si occupa di fornire statistiche e classifiche riguardanti l'industria dell'intrattenimento in Giappone, ha pubblicato la lista degli titoli più redditizi dell'anno. In cima non poteva che esserci un manga (e anime!) molto amato dai fan.

La lista comprende ben 28 franchise differenti, che hanno ottenuto la loro posizione grazie al successo del proprio manga, dell'anime o di entrambi. Ecco la classifica pubblicata da Oricon:

One Piece Blue Lock Jujutsu Kaisen Oshi no Ko Slam Dunk My Happy Marriage Bocchi the Rock Love Live Spy x Family Kingdom Chainsaw Man The Apothecary Diaries The Time I Got Reincarnated as a Slime Tokyo Revengers Detective Conan Pokemon Mobile Suit Gundam The Idolmaster Series Chikawa Something Small and Cute My Hero Academia Neon Genesis Evangelion Demon Slayer Touken Ranbu Sousou no Frieren Trillion Game Silent Idolish7 The Black Swindler

Con una serie live-action di successo prodotta da Netflix, un anime dal seguito strepitoso e anche un remake all'orizzonte, non poteva che esserci One Piece, l'opera del Maestro Eiichiro Oda, al primo posto della classifica. Inoltre, il manga ha da poco introdotto il personaggio rivelazione di One Piece, che ha saputo stupire i lettori con una storia originale e coinvolgente.

Ciò che stupisce è che Blue Lock, con un manga che prosegue senza troppi intoppi e all'attivo una sola stagione anime, abbia ottenuto la seconda posizione. Blue Lock non è un semplice spokon ma fonde abilmente la passione per il calcio con una narrazione atipica che richiama i classici manga shonen.

Al terzo posto troviamo invece Jujutsu Kaisen, che da poco ha concluso la seconda stagione dell'anime, mentre il manga si sta avviando verso la sua Saga Finale. In calce alla notizia trovate tutti i titoli in classifica con i rispettivi guadagni.